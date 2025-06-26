«Даллас» продлил контракт с Бенном на год. Оклад составит 1 млн долларов, бонусы – 3 млн

Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Далласом».

Срок нового соглашения с 35-летним форвардом рассчитан на один год. Базовый оклад составит 1 млн долларов, бонусы – 3 млн долларов.

В минувшем сезоне капитан «Далласа» Джейми Бенн провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 49 (16+33) баллов. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 18 играх.

Кэпхит игрока по прошлому контракту составлял 9,5 млн долларов.

«Джейми воплощает все, что означает быть частью «Старс», и делает это с самого драфта 18 лет назад. Не было сомнений, что он вернется в следующем сезоне, и мы невероятно рады – и за организацию, и за наших болельщиков – что он продолжит вести команду к нашей общей цели: чемпионству», – сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.