Бабаев исключил появление Кузнецова в КХЛ: «Евгений провел хороший сезон. Люди, которые разбираются в хоккее, видели, что он из себя представляет»
Шуми Бабаев ранее сообщил, что нападающий, выступавший прежде за СКА, проведет следующий сезон в Северной Америке.
– Несколько дней назад вы сказали, что пока никакого предметного разговора с клубами НХЛ по Евгению Кузнецову нет. Сейчас появилось что-то более конкретное?
– Как может появиться?
Вы же следите, там был драфт. Все были заняты драфтом. Сейчас драфт закончится, день за днем будем смотреть. Это же не вопрос одного дня, а месяцев.
– Вариант с игрой в КХЛ совсем исключается?
– Да, исключаю.
– Как считаете, не стал ли сезон в СКА антирекламой для вашего клиента?
– Ни в коем случае. Он провел хороший сезон, хорошо играл.
По крайней мере люди, которые разбираются в хоккее, видели, что он из себя представляет, – сказал Шуми Бабаев, представитель Евгения Кузнецова.