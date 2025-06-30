Бабаев исключил появление Кузнецова в КХЛ: «Евгений провел хороший сезон. Люди, которые разбираются в хоккее, видели, что он из себя представляет»

Агент Евгения Кузнецова исключил варианты с игрой хоккеиста в КХЛ.

Шуми Бабаев ранее сообщил , что нападающий, выступавший прежде за СКА, проведет следующий сезон в Северной Америке.

– Несколько дней назад вы сказали, что пока никакого предметного разговора с клубами НХЛ по Евгению Кузнецову нет. Сейчас появилось что-то более конкретное?

– Как может появиться?

Вы же следите, там был драфт. Все были заняты драфтом. Сейчас драфт закончится, день за днем будем смотреть. Это же не вопрос одного дня, а месяцев.

– Вариант с игрой в КХЛ совсем исключается?

– Да, исключаю.

– Как считаете, не стал ли сезон в СКА антирекламой для вашего клиента?

– Ни в коем случае. Он провел хороший сезон, хорошо играл.

По крайней мере люди, которые разбираются в хоккее, видели, что он из себя представляет, – сказал Шуми Бабаев , представитель Евгения Кузнецова .