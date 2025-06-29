Юрий Новиков: «Кузнецова надо накормить. Ему нужно набирать физическую массу. То, что я видел в Питере в плане игры, было слабо»

Юрий Новиков рассказал, что нужно сделать Кузнецову, чтобы снова заиграть в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым по обоюдному согласию. Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Кузнецова надо накормить. Ему необходимо набирать физическую массу. То, что я видел в Питере в плане игры, было слабо.

Кузнецову нужно набрать килограмм пять. Ему надо кушать и гулять. На мой взгляд, Жене сейчас необходим специалист-реаниматор, но таких тренеров у нас нет», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.