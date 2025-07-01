Рябыкин о Кузнецове в НХЛ: «Он будет востребован за океаном – за 1-2 миллиона долларов. Казалось, что в КХЛ у него слишком много эмоций уходит впустую»

Дмитрий Рябыкин высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

– Судя по последним заявлениям, Евгений Кузнецов не будет играть в КХЛ и ищет работу в НХЛ. Найдет?

– Евгений прилетал в КХЛ с 7-миллионного контракта, понятно, что в нынешней ситуации таких условий в НХЛ он не найдет. Мой прогноз – Кузнецов все равно будет востребован за океаном. Но условия, понятное дело, станут более бюджетными – наверное, ближе к миллиону-двум [долларов].

– Кузнецов – разочарование сезона КХЛ?

– По одному сезону не стал бы делать выводы, спады бывают у каждого. В каких-то моментах мы видели прежнего Кузнецова – но затем шли паузы, переводы в лазарет. Целостной картины не сложилось.

– В чем его ошибка?

– Ответ знает только сам Евгений. Со стороны казалось, что слишком много эмоций уходит впустую – на споры с арбитрами, с соперниками, с болельщиками. Большинству хоккеистов такое распыление мешает, хотя, возможно, Кузнецов – исключение, которого негатив может и подпитывать, – сказал бывший тренер «Авангарда».