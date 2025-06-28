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Агент Кузнецова: «С Ротенбергом произошло непонимание, но вне хоккея он помогал Жене во всем. Отсутствие Романа Борисовича в следующем сезоне – пиар-удар по КХЛ»

Агент Евгения Кузнецова рассказал про общение форварда с Романом Ротенбергом.

Ранее агент 33-летнего форварда Шуми Бабаев заявил, что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке. В апреле СКА расторг контракт с Кузнецовым по обоюдному согласию.

«Где-то по игровым причинам Ротенберг меньше использовал Кузнецова. Но так не бывает, что только одна сторона виновата. В какой-то момент произошло непонимание именно в плане хоккея между Женей и Романом Борисовичем.

Но при всем этом вне льда, а это не так часто встречается среди других руководителей, Роман Борисович помогал ему во всех вопросах. Если были какие-то мелкие травмы и еще что-то, то он говорил, что беспокоится о его здоровье. И на самом деле Женя проходил много исследований, делал много процедур.

Вообще я считаю, что отсутствие в следующем сезоне Ротенберга – это пиар-удар по лиге. Мы видели, сколько просмотров было. Я не хочу обсуждать тренерские качества. Все в основном скажут, что они оцениваются по результату.

Но возьмите то, что делал Ротенберг, что касается организации, детского спорта. Женя очень много привлекался Романом Борисовичем ко всем этим мероприятиям, поэтому я знаю это изнутри.  

Да, мы хотели уйти, потому что в конце февраля Женя думал о том, чтобы уехать в НХЛ. Но Роман Борисович не отпустил и сказал, что у него еще контракт три года. Потом случилось так, как случилось», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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