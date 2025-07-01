Игорь Григоренко стал новым гендиректором «Сочи». Он сменил Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года

Игорь Григоренко стал новым гендиректором «Сочи».

42-летний специалист сменил на этом посту Сергея Воропаева , работавшего в клубе с 2016 года.

В качестве хоккеиста Григоренко становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» (2011).

Он занимал должность советника генерального директора по развитию «Лады» с лета 2023-го по ноябрь 2024 года.

«Приветствуем Игоря Григоренко в «Сочи » и желаем больших успехов!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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