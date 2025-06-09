Игорь Григоренко о Ротенберге: «Если раньше обеспечение в сборной натягивало на 1 из 10 баллов, то при Романе стало 10 из 10. После холодных макарон изменения невозможно было не заметить»

Игорь Григоренко высказался об изменениях в сборной России при Романа Ротенберге.

– Работали вы с ним когда-нибудь?

– Да, я застал времена в сборной, когда Роман пришел туда в качестве главы штаба. Вообще он очень неординарный менеджер и тренер.

Если раньше обеспечение главной команды страны, юниорской, молодежной, национальной с трудом натягивало на один балл из 10, то при Ротенберге стало 10 из 10, если даже не 11.

Поверьте, я был во всех сборных, мне есть с чем сравнивать. Изменения касались всего: питания, проживания, перелетов, обеспечения.

После пары штанов и холодных макарон такие изменения невозможно было не заметить.

Ребята, которые играли в НХЛ, говорили, что по организации дела в сборной был такой же уровень, если не лучше, – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.