Игорь Григоренко: «Вейпы и снюс ни к чему хорошему не приводят, молодежь такими вещами занимается. Нужно через родителей проводить работу»
Игорь Григоренко высказался о вреде вейпов и снюса.
«Когда есть такая проблема, с ней определенно стоит бороться. Ни к чему хорошему вейпы и снюс не приводят. Есть молодежь, в том числе и среди хоккеистов, которые такими вещами занимаются.
Нужно объяснить это через родителей, проводить работу. Я думаю, это решаемая проблема, – сказал бывший нападающий сборной России и член партии «Единая Россия» Игорь Григоренко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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