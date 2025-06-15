Игорь Григоренко: «Вейпы и снюс ни к чему хорошему не приводят, молодежь такими вещами занимается. Нужно через родителей проводить работу»

Игорь Григоренко высказался о вреде вейпов и снюса.

«Когда есть такая проблема, с ней определенно стоит бороться. Ни к чему хорошему вейпы и снюс не приводят. Есть молодежь, в том числе и среди хоккеистов, которые такими вещами занимаются.

Нужно объяснить это через родителей, проводить работу. Я думаю, это решаемая проблема, – сказал бывший нападающий сборной России и член партии «Единая Россия» Игорь Григоренко.