У Марнера полный запрет на перемещение на все 8 лет по контракту с «Вегасом». Форвард получит 15 млн долларов за 1-й год соглашения

У Митча Марнера полный запрет на перемещение по контракту с «Вегасом».

Ранее 28-летний форвард продлил контракт с «Торонто», после чего последовал обмен игрока в «Голден Найтс ». Новое соглашение рассчитано на 8 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12 млн долларов.

По данным Puckpedia, в договор Марнера включен полный запрет на перемещение (обмен или выставление на драфт отказов) без согласия хоккеиста на протяжении всего срока действия.

Финансовая структура соглашения выглядит следующим образом: в первый год нападающий получит 15 млн долларов (4 млн зарплата + 11 млн в виде подписного бонуса), во второй – 14 млн (4+10), а в третий – 13,75 млн (4+9,75).

В пяти последующих сезонах доход Марнера сократится: 11,25 млн (4+7,25) на четвертый год, за пятый и шестой сезоны форвард получит по 11 млн долларов (5+6), за два последних года – 10 млн (5+5).

Марнер для «Вегаса» – не панацея, а яд. Этот состав уже нечемпионский