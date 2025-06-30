«Торонто» может пожаловаться на «Вегас» из-за тамперинга, если Марнер перейдет в «Голден Найтс» с рынка (Эллиотт Фридман)

«Торонто» может обвинить «Вегас» в тамперинге из-за Митча Марнера.

Тамперинг – термин, означающий попытку убедить игрока, имеющего действующий контракт с одной командой, перейти в другую команду, без ведома и разрешения текущей команды игрока.

1 июля хоккеист может стать свободным агентом. Ранее появилась информация , что «Торонто» может подписать Марнера и обменять его в «Вегас».

«Некоторые люди не будут довольны, но я все равно скажу это. Я не выношу никакого суждения о виновных или не виновных в тамперинге.

Если Митч Марнер перейдет в «Вегас», то «Торонто » может пожаловаться на «Вегас » из-за тамперинга. Такие разговоры есть. У меня нет никаких доказательств того, что «Вегас» виновен.

Но пришло то время, когда клубы чувствительно к этому относятся.

Но пара генеральных менеджеров сказали мне, что, по их мнению, НХЛ не будет пытаться устроить показательное наказание.

Еще раз: у меня нет никаких доказательств того, что «Вегас» виновен.

Но если стороны заключат сделку, и в «Торонто» отправятся один-два хороших игрока, то ставлю на то, что «Мэйпл Лифс» отложат в сторону мысли о тамперинге», – сказал в 32 Thoughts Podcast журналист Эллиотт Фридман .