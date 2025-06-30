  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торонто» может пожаловаться на «Вегас» из-за тамперинга, если Марнер перейдет в «Голден Найтс» с рынка (Эллиотт Фридман)
8

«Торонто» может пожаловаться на «Вегас» из-за тамперинга, если Марнер перейдет в «Голден Найтс» с рынка (Эллиотт Фридман)

«Торонто» может обвинить «Вегас» в тамперинге из-за Митча Марнера.

Тамперинг – термин, означающий попытку убедить игрока, имеющего действующий контракт с одной командой, перейти в другую команду, без ведома и разрешения текущей команды игрока.

1 июля хоккеист может стать свободным агентом. Ранее появилась информация, что «Торонто» может подписать Марнера и обменять его в «Вегас».

«Некоторые люди не будут довольны, но я все равно скажу это. Я не выношу никакого суждения о виновных или не виновных в тамперинге.

Если Митч Марнер перейдет в «Вегас», то «Торонто» может пожаловаться на «Вегас» из-за тамперинга. Такие разговоры есть. У меня нет никаких доказательств того, что «Вегас» виновен.

Но пришло то время, когда клубы чувствительно к этому относятся.

Но пара генеральных менеджеров сказали мне, что, по их мнению, НХЛ не будет пытаться устроить показательное наказание.

Еще раз: у меня нет никаких доказательств того, что «Вегас» виновен.

Но если стороны заключат сделку, и в «Торонто» отправятся один-два хороших игрока, то ставлю на то, что «Мэйпл Лифс» отложат в сторону мысли о тамперинге», – сказал в 32 Thoughts Podcast журналист Эллиотт Фридман.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Vegas Hockey Now
logoМитч Марнер
logoТоронто
Эллиотт Фридман
logoНХЛ
logoВегас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Фастовский о Толчинском: «Ларионов решил, что это не игрок для его топ-6, возможно. На Сергея будет спрос. Агент заботится правильном развитии клиента, чтобы тот получил выгодный контракт»
121 минуту назад
Сопин о легионере в «Авангарде»: «Ждем одно из наших самых топовых подписаний. Оно случится попозже из-за причин глобального характера»
4сегодня, 11:15
Агент Бабаев о Толчинском и СКА: «Я попросил отпустить игрока. Не обменять»
11сегодня, 11:05
Забуга о Звягине и «Авангарде»: «Это несправедливость, было недопонимание в коллективе. Лидеры не поддержали главного тренера, прежде всего – легионеры»
3сегодня, 10:30
Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо» и хочет создать аналог «Хоккейного города» СКА («Mash на спорте»)
77сегодня, 10:11
Владимир Юрзинов: «Ротенберг живет российским хоккеем 24 часа в сутки – такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ. Легионеры, скауты НХЛ, агенты – не фундамент хоккея России»
26сегодня, 09:45
«Салават» выменял Корбита у «Спартака» и подписал его на сезон. Форвард набрал 79 очков с учетом плей-офф в прошлом сезоне ВХЛ
7сегодня, 09:21
«Авангард» держит место для Костина под потолком, заявил Сопин: «Клим попросил время для разговора с вариантами в НХЛ»
10сегодня, 09:10
Выбранный «Анахаймом» форвард Маккуин взял 95-й номер в честь персонажа мультфильма «Тачки». Хоккеист посетил Диснейленд после драфта
9сегодня, 08:55Фото
Экблад может выйти на рынок и рассчитывать на зарплату чуть менее 8 млн долларов в год. «Флорида» пыталась дать защитнику 6-7 млн
24сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» получил 19-летнего Кочурова и 16-летнего Куряченкова от «Салавата» в сделке по переходу Корбита
6 минут назад
Капитан «Рочестера» Джобст, вероятно, не перейдет в «Торпедо». Забуга сказал: «Не можем дать контракт на сумму, существенно большую, чем он зарабатывал»
31 минуту назад
Игорь Шестеркин: «Я очень соскучился по сборной России – у нас своя культура, эмоции. Надеюсь, скоро мы соберемся на каком-нибудь официальном турнире»
2сегодня, 10:47
«Спартак» подписал 32-летнего Локхарта на два года. Форвард провел 8 сезонов в «Куньлуне»
5сегодня, 09:57
«Амур» подписал контракт с Петьковым после приобретения прав у «Адмирала». Форвард набрал 6 очков в 38 матчах прошлого сезона КХЛ
сегодня, 09:31
Генменеджер «Вашингтона»: «Мирошниченко имеет шанс быть в составе в следующем сезоне. Нужно провести хороший тренировочный лагерь, показать тренерам, что он готов сделать следующий шаг»
2сегодня, 08:10
«Бостон» отпустит Лауко на рынок свободных агентов. Клуб не будет делать игроку предложение для закрепления прав
сегодня, 07:10
«Ванкувер» пригласил Сафонова в лагерь развития. Ранее клуб выменял права на форварда «Ак Барса» у «Чикаго»
1сегодня, 06:55
Неколенко о «Сибири»: «Вижу, что собираются ребята с характером победителей, мне это очень близко. Хочется еще раз повторить чемпионские эмоции»
1сегодня, 06:40
1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»
5сегодня, 05:25