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  • Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й
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Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й

Владислав Гавриков занял 6-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

Sportsnet опубликовал топ-12 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто»)

2. Николай ЭлерсВиннипег»)

3. Аарон Экблад («Флорида»)

4. Брэд Маршанд («Флорида»)

5. Брок Босер («Ванкувер»)

6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

7. Микаэль Гранлунд («Даллас»)

8. Пьюс Сутер («Ванкувер»)

9. Иван Проворов («Коламбус»)

10. Патрик Кэйн («Детройт»)

11. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)

12. Дмитрий Орлов («Каролина»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoВладислав Гавриков
logoДмитрий Орлов
возможные переходы
logoМикаэль Гранлунд
logoПьюс Сутер
logoТоронто
logoДетройт
logoФлорида
logoПатрик Кэйн
logoБрок Босер
logoКаролина
logoЛос-Анджелес
logoВиннипег
logoНиколай Элерс
logoДаллас
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoМитч Марнер
logoИван Проворов
logoНью-Джерси
logoАарон Экблад
logoКоламбус
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рейтинги
logoВанкувер
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