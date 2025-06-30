Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й
Владислав Гавриков занял 6-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.
Sportsnet опубликовал топ-12 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов.
Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Митч Марнер («Торонто»)
2. Николай Элерс («Виннипег»)
3. Аарон Экблад («Флорида»)
4. Брэд Маршанд («Флорида»)
5. Брок Босер («Ванкувер»)
6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)
7. Микаэль Гранлунд («Даллас»)
8. Пьюс Сутер («Ванкувер»)
9. Иван Проворов («Коламбус»)
10. Патрик Кэйн («Детройт»)
11. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)
12. Дмитрий Орлов («Каролина»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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