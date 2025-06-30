Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й

Владислав Гавриков занял 6-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

Sportsnet опубликовал топ-12 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Его возглавил нападающий «Торонто » Митч Марнер .

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто»)

2. Николай Элерс («Виннипег »)

3. Аарон Экблад («Флорида »)

4. Брэд Маршанд («Флорида»)

5. Брок Босер («Ванкувер»)

6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

7. Микаэль Гранлунд («Даллас»)

8. Пьюс Сутер («Ванкувер»)

9. Иван Проворов («Коламбус»)

10. Патрик Кэйн («Детройт»)

11. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)

12. Дмитрий Орлов («Каролина»).