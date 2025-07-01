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Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»

Роман Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок.

«За 18 лет, книга упражнений и тренировок – 4000 страниц :)» – подписал фото первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25». 

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга. 

Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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