Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»

Роман Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок.

«За 18 лет, книга упражнений и тренировок – 4000 страниц :)» – подписал фото первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.

Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?