Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»
Роман Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок.
«За 18 лет, книга упражнений и тренировок – 4000 страниц :)» – подписал фото первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.
Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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