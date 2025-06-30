Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Обсудили важность разностороннего развития детей. Спасибо «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю с уверенной победой!»

Роман Ротенберг выложил фото с Константином Тюкавиным.

2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Ранее появилась информация о том, что он войдет в совет директоров ХК «Динамо».

«Вечером на матче «Динамо» обсудили с нападающим Константином Тюкавиным важность разностороннего развития детей. До 15 лет он играл и в футбол, и в хоккей с мячом – отличный пример того, как занятия разными видами спорта помогают формировать личность.

Спасибо футбольному клубу «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю команду с уверенной победой!» – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В понедельник «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в BetBoom Братском Кубке.

Фото: t.me/rotenberg81