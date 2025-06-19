Ротенберг о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»: «Создаем условия, в которых дети смогут тренироваться и учиться на самом высоком уровне. Это вклад в будущее российского спорта»

Роман Ротенберг высказался о строительстве арены «Хоккейный город Сколково».

«РФПИ, ПСБ, группа компаний «Красная Машина» и правительство Москвы подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково». Это важный шаг в реализации масштабного проекта, цель которого – развитие современной спортивной инфраструктуры и создание новых возможностей для подготовки молодых спортсменов.

«Хоккейный город Сколково» объединит условия для занятий более чем 15 видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, единоборствами, игровыми видами, керлингом, батутным спортом, падел-теннисом, сквошем и другими.

Отдельное внимание – образовательной части: на территории комплекса будет действовать инновационная школа СКОЛКА, где учебный процесс выстроен в синергии с тренировочной программой.

Для меня этот проект – продолжение системной работы, которую мы ведем в рамках «Красной Машины» и «Хоккейного города Сколково». Мы создаем условия, в которых дети смогут тренироваться, учиться и развиваться на самом высоком уровне. Это вклад в будущее российского спорта», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.