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  • Роман Ротенберг: «Приглашаем коллег из Канады, США, обсуждаем реализацию детско-юношеских турниров. Популяризируем хоккей, чтобы быть привлекательными на фоне других видов спорта»
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Роман Ротенберг: «Приглашаем коллег из Канады, США, обсуждаем реализацию детско-юношеских турниров. Популяризируем хоккей, чтобы быть привлекательными на фоне других видов спорта»

Роман Ротенберг высказался о возможности детских турниров с игроками из США.

«Вокруг программы «Красная машина» мы смогли начать работать со спонсорами. Сборная России как институт тоже работает, мы участвуем в турнирах по всей России, работаем с ИИХФ.

Обсуждаем реализацию турниров в детско‑юношеском хоккее, приглашаем коллег из Канады, из США. Можно играть такие матчи в Турции, в Дубае, в Сочи.

В этой ситуации мы находим возможности, популяризируем хоккей, конкурируем с другими видами спорта. Мы нашли рыночные инструменты, чтобы быть привлекательными на фоне других видов спорта», – сказал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на сессии ПМЭФ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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