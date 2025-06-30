Максим Сушинский: «Ротенберг провел в СКА прекрасную работу. Результаты первой команды не были превосходными, но школа при нем стала сильно лучше»

Максим Сушинский оценил работу тренера Романа Ротенберга в СКА.

2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

«Ротенберг провел в СКА прекрасную работу.

Да, результаты первой команды не были превосходными, но школа СКА при нем определенно стала сильно лучше», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский .

Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо» и хочет создать аналог «Хоккейного города» СКА («Mash на спорте»)