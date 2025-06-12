Овечкин стал 13-м в голосовании на «Леди Бинг Трофи», он получил 38 баллов. Марченко – 19-й, Тарасенко разделил 24-е место

Александр Овечкин стал 13-м в голосовании на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ , ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Обладателем «Леди Бинг Трофи» по итогам голосования журналистов стал нападающий «Лос-Анджелеса » Анже Копитар . 50 журналистов поставили его на первое место.

Результаты голосования выглядят следующим образом:

1. Анже Копитар («Лос-Анджелес», 856 очков, 50 первых мест);

2. Брэйден Пойнт («Тампа », 793 очка, 27 первых мест);

3. Джек Айкел («Вегас», 782 очка, 34 первых места);

4. Джейккоб Слэвин («Каролина, 760 очков, 33 первых места);

5. Ник Сузуки («Монреаль», 694 очка, 8 первых мест);

6. Кэйл Макар («Колорадо», 221 очко, 12 первых мест);

7. Марк-Андре Флери («Миннесота», 195 очков, 16 первых мест);

8. Митч Марнер («Торонто», 149 очков, 3 первых места);

9. Колтон Парайко («Сент-Луис», 72 очка, 1 первое место);

10. Джейк Сэндерсон («Оттава», 71 очко, (1 первое место);

11. Сидни Кросби («Питтсбург», 52 очка, 3 первых места);

12. Ник Дженсен («Оттава», 40 очков);

13. Александр Овечкин («Вашингтон», 38 очков, 2 первых места);

14. Мэтт Дюшен («Даллас», 24 очка);

15. Кайл Коннор («Виннипег», 15 очков);

...19. Кирилл Марченко («Коламбус», 10 очков, 1 первое место).

Из россиян голоса также получили Владимир Тарасенко («Детройт», 7 очков, разделил 24-е место) и Евгений Дадонов («Даллас», 3 очка, разделил 39-е место).