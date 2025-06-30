«Бостон» продлил контракты с Йокихарью, Бичером и ДиПьетро

«Бостон» продлил контракты с Хенри Йокихарью, Джоном Бичером и Майклом ДиПьетро .

Срок соглашения Йокихарью рассчитан на 3 года (кэпхит – 3 млн долларов в год в среднем), Бичера – на один год (900 тысяч долларов), ДиПьетро – на 2 года (812,5 тысяч долларов в год в среднем).

В минувшем сезоне защитник Хенри Йокихарью провел 60 матчей в НХЛ и набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 13».

Нападающий Джон Бичер отметился 11 (3+8) баллами в 78 играх за «Бостон».

Вратарь Майкл ДиПьетро сыграл 40 матчей в регулярке АХЛ, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,05.