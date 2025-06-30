«Бостон» отпустит Лауко на рынок свободных агентов. Клуб не будет делать игроку предложение для закрепления прав

«Бостон» отпустит форварда Якуба Лауко на рынок свободных агентов.

«Брюинс» не сделают форварду квалификационное предложение, как сообщает журналист The Boston Herald Стив Конрой.

По ходу минувшего сезона 25-летний чех вернулся в «Бостон » из «Миннесоты» в результате обмена.

На его счету 56 игр в регулярном чемпионате НХЛ и 11 (5+6) очков при полезности «минус 13».

Всего в регулярках лиги он провел 139 игр и набрал 28 (11+17) баллов.