«Юта», «Бостон» и «Торонто» проявляют сильный интерес к Маршанду (Даррен Дрегер)

Брэд Маршанд интересен «Юте».

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

37-летний форвард выиграл Кубок Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

«Надо отдать должное «Юте Маммот» за то, что кажется агрессивным подходом в это межсезонье.

Если Брэд Маршанд выйдет на рынок завтра, ищите «Юту», «Бостон» и «Торонто» среди тех, кто проявляет сильный интерес», – написал Дрегер.

Маршанд перешел в «Пантерс» из «Бостона» в марте. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче. В 23 играх плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов.



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