«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 5,5 млн долларов. Форвард обновил личные рекорды в прошлом сезоне – 33+23 в 77 играх в регулярке
«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 5,5 млн долларов.
27-летний канадский нападающий обновил личные рекорды результативности в прошлом сезоне.
Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков при полезности «+3».
Всего в регулярках лиги у него 333 матча и 159 (72+87) баллов.
По прошлому 2-летнему контракту его зарплата составляла 2 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Бостона»
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