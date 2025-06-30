«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 5,5 млн долларов. Форвард обновил личные рекорды в прошлом сезоне – 33+23 в 77 играх в регулярке

«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 5,5 млн долларов.

27-летний канадский нападающий обновил личные рекорды результативности в прошлом сезоне.

Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков при полезности «+3».

Всего в регулярках лиги у него 333 матча и 159 (72+87) баллов.

По прошлому 2-летнему контракту его зарплата составляла 2 миллиона долларов.