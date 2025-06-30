Сопин о легионере в «Авангарде»: «Ждем одно из наших самых топовых подписаний. Оно случится попозже из-за причин глобального характера»

Алексей Сопин ответил, когда «Авангард» подпишет иностранного хоккеиста.

– Вы анонсировали мощного легионера, однако никакой новой информации нет. Что-то пошло не так?

– Просто еще не настало время.

Мы, конечно, ждем одно из наших самых топовых подписаний. Оно случится попозже из-за разных причин глобального характера.

– По Майклу Маклауду нет обновлений?

– Ждем решения суда. Так же, как и он и его агенты, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .

«Авангард» объявит о переходе Потуральски, ЦСКА – Мартина, когда они получат инвентарь. Американские компании не хотят делать клюшки для игроков, уезжающих в Россию («Матч ТВ»)