Сопин о легионере в «Авангарде»: «Ждем одно из наших самых топовых подписаний. Оно случится попозже из-за причин глобального характера»
Алексей Сопин ответил, когда «Авангард» подпишет иностранного хоккеиста.
– Вы анонсировали мощного легионера, однако никакой новой информации нет. Что-то пошло не так?
– Просто еще не настало время.
Мы, конечно, ждем одно из наших самых топовых подписаний. Оно случится попозже из-за разных причин глобального характера.
– По Майклу Маклауду нет обновлений?
– Ждем решения суда. Так же, как и он и его агенты, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
«Авангард» объявит о переходе Потуральски, ЦСКА – Мартина, когда они получат инвентарь. Американские компании не хотят делать клюшки для игроков, уезжающих в Россию («Матч ТВ»)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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