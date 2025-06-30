«Авангард» держит место для Костина под потолком, заявил Сопин: «Клим попросил время для разговора с вариантами в НХЛ»

Алексей Сопин заявил, что «Авангард» общается с Климом Костиным.

Ранее появилась информация , что нападающий не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и станет свободным агентом.

Форвард выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/2021.

– Клим Костин не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе». И стал ближе к «Авангарду»?

– С Климом мы общались около месяца назад, он попросил время для разговора с потенциальными вариантами в НХЛ .

Его просьба – подождать 7-10 дней после 1 июля, когда в Америке откроется рынок.

Так что мы ждем, и я думаю, что в середине июля Костин вернется с каким-то решением.

– Для него место под потолком оставлено?

– Да, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .