«Авангард» держит место для Костина под потолком, заявил Сопин: «Клим попросил время для разговора с вариантами в НХЛ»
Алексей Сопин заявил, что «Авангард» общается с Климом Костиным.
Ранее появилась информация, что нападающий не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и станет свободным агентом.
Форвард выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/2021.
– Клим Костин не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе». И стал ближе к «Авангарду»?
– С Климом мы общались около месяца назад, он попросил время для разговора с потенциальными вариантами в НХЛ.
Его просьба – подождать 7-10 дней после 1 июля, когда в Америке откроется рынок.
Так что мы ждем, и я думаю, что в середине июля Костин вернется с каким-то решением.
– Для него место под потолком оставлено?
– Да, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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