Фьоре уйдет из «Авангарда». Генменеджер омичей Сопин сказал, что это связано с потолком зарплат

Канадский форвард Джованни Фьоре уйдет из «Авангарда».

– Еще в апреле вы говорили, что новый контракт с Джованни Фьоре – практически решенное дело. Но в конце июня никаких новостей нет.

– Что тут сказать... Текущие условия – в основном, потолок зарплат – диктуют нам, что Джованни не будет в команде.

Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард », – сказал генменеджер клуба Алексей Сопин .

28-летний игрок перешел в омский клуб из «Адмирала» по ходу минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 30 играх в регулярном чемпионате за «Авангард» он набрал 18 (11+7) очков, в Кубке Гагарина добавил 1 (0+1) балл в 13 играх.

«Авангард» выкупил Рашевского за 117 млн и уже бьется головой о потолок зарплат