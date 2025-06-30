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  • Фьоре уйдет из «Авангарда». Генменеджер омичей Сопин сказал, что это связано с потолком зарплат
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Фьоре уйдет из «Авангарда». Генменеджер омичей Сопин сказал, что это связано с потолком зарплат

Канадский форвард Джованни Фьоре уйдет из «Авангарда».

– Еще в апреле вы говорили, что новый контракт с Джованни Фьоре – практически решенное дело. Но в конце июня никаких новостей нет.

– Что тут сказать... Текущие условия – в основном, потолок зарплат – диктуют нам, что Джованни не будет в команде.

Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард», – сказал генменеджер клуба Алексей Сопин

28-летний игрок перешел в омский клуб из «Адмирала» по ходу минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 30 играх в регулярном чемпионате за «Авангард» он набрал 18 (11+7) очков, в Кубке Гагарина добавил 1 (0+1) балл в 13 играх. 

«Авангард» выкупил Рашевского за 117 млн и уже бьется головой о потолок зарплат

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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