Ковальчук о «Витязе»: «Распустить клуб в тяжелый момент – как это? Игроки могут найти место под солнцем, но есть персонал, медицинский штаб, куча людей в офисе. Что с ними?»

Илья Ковальчук высказался о ситуации в «Витязе».

Ранее стало известно , что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

– Как вы относитесь к тому, что «Витязь» прекращает свое существование в КХЛ? Распродают игроков, клуб прощается с болельщиками в Telegram.

– Очень сложный вопрос. «Витязь» всегда был командой, по которой было понятно, кто ее спонсировал, кто ей в основном занимался, сколько человек оттуда переезжало в Питер и еще куда‑то…

Поэтому тут больше вопрос к тем людям, которые помогали этой команде. Как это – в тяжелый момент просто взять и распустить клуб? Ладно, ребята‑игроки могут найти себе где‑то место под солнцем, чтобы играть дальше.

Но есть же персонал, медицинский штаб, куча людей, которые работают в офисе. А с ними что? Вот здесь важно понимать. И я очень надеюсь, что об этом кто‑то думает, – сказал экс-нападающий клубов КХЛ и НХЛ Илья Ковальчук.