Леонид Вайсфельд: «Молодому игроку с постоянным местом в КХЛ нет смысла ехать в НХЛ после драфта. Если ты Малкин, Овечкин, Ковальчук, тогда ехать стоит»

Леонид Вайсфельд порассуждал, в каком возрасте игроку лучше переходить в НХЛ.

− Бывает такое, что игроки после драфта советуются с вами по поводу НХЛ: ехать или не ехать?

− Конечно. И я могу сказать, как на эти вещи смотрю. Если есть молодой игрок с постоянным местом в составе команды КХЛ – не знаю, условный Сурин в Ярославле – то смысла ехать после драфта вообще нет. Если его фамилия не Малкин , Овечкин или Ковальчук . А если ты Малкин, Овечкин, Ковальчук, то тогда ехать стоит.

Или была ситуация с Сергеем Самсоновым в ЦСКА . Он талантливый мальчишка, а клуб распался на две команды. Там просто разброс и шатание были. Понятное дело, что ему нужно было уезжать. А если было бы все стабильно, можно было пару лет еще поиграть в России, а потом смотреть в сторону НХЛ.

Но когда говорят, в каком возрасте правильно или неправильно уезжать, то эти люди далеки от процесса. У каждого игрока своя индивидуальная ситуация. Вот начинают говорить: Капризов уехал в 23 года и заиграл. И что?

А Овечкин уехал в 19 – и тоже заиграл. Какая связь? Понимаете, это все очень индивидуальная вещь, которая зависит от многих факторов. От состава, от команды, от тренера, от того, какой игрок, – сказал скаут «Питтсбурга» Леонид Вайсфельд в интервью Спортсу”.