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Утяшева об Овечкине: «Он несет русский дух и остается неповторимым. Замечательно, что представители России ездят по миру и бьют рекорды»

Ляйсан Утяшева заявила, что Александр Овечкин несет по миру русский дух.

В минувшем сезоне форвард «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Замечательно, что представители России ездят по всему миру и бьют рекорды. Я очень горжусь им, как и вся наша страна. Здорово, что он несет наш русский дух и остается таким неповторимым, одним на миллион.

Овечкин – это человек моего детства. Мы вместе тренировались в Новогорске в сборной», – сказала двукратная чемпионка Европы в командном зачете по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева.

Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон №1 – у нас есть GOAT»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoЛяйсан Утяшева
ТАСС
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