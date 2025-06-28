Ляйсан Утяшева заявила, что Александр Овечкин несет по миру русский дух.

В минувшем сезоне форвард «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Замечательно, что представители России ездят по всему миру и бьют рекорды. Я очень горжусь им, как и вся наша страна. Здорово, что он несет наш русский дух и остается таким неповторимым, одним на миллион.

Овечкин – это человек моего детства. Мы вместе тренировались в Новогорске в сборной», – сказала двукратная чемпионка Европы в командном зачете по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева .

Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон №1 – у нас есть GOAT»