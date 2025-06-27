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Сергачев о рекорде Овечкина: «Это космос, что-то недосягаемое»

Михаил Сергачев оценил рекорд Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» ранее стал первым в истории НХЛ, кто забил 895 шайб. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).

«Овечкина поздравлял персонально, конечно. Я ему написал, мы пообщались. С Сашей постоянно на связи, очень счастлив за него. Он молодец. Конечно, в голове не укладывается эта цифра. Это космос, что-то недосягаемое.

Овечкин бросает со всех позиций, у него бросок радиоуправляемый. Может, кто-то притронется к этому, будет на сто голов отставать. Но это сложно. В его худший год он забивал 35 голов. Все говорили, что он плохо играет, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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