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  • Александр Кожевников: «Мы уделяем мало внимания рекордам Шипачева. На Матче звезд КХЛ и НХЛ нужно собрать сборные Шипачева и Овечкина. Так и покажем уважение рекордам КХЛ»
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Александр Кожевников: «Мы уделяем мало внимания рекордам Шипачева. На Матче звезд КХЛ и НХЛ нужно собрать сборные Шипачева и Овечкина. Так и покажем уважение рекордам КХЛ»

Александр Кожевников высказался о рекордах Вадима Шипачева.

Всего на счету 38-летнего Шипачева 980 (305+675) очков в 1062 матчах в КХЛ за карьеру. Он рекордсмен по набранным очкам.

– Весь сезон говорил о том, что мы уделяем незаслуженно мало внимания рекордам Вадима Шипачева. На фоне во многом похожей гонки Александра Овечкина за рекордом Гретцки достижения Шипачева просто пропали. Пока за Овечкиным по всем городам и весям следовал Гретцки, за Шипачевым летала лишь скромная памятная дощечка. Большая ошибка Лиги!

Так вот теперь появляется возможность исправить эту ошибку.

– Какая?

– В середине июля в Москве состоится матч звезд КХЛ и НХЛ, который надеюсь, станет традиционным. Предлагаю ничего не выдумывать – и собрать там сборные Шипачева и Овечкина. Тем самым покажем свое уважение к рекордам КХЛ и нашего внутреннего хоккея – и еще раз сравним великие достижения Овечкина и Шипачева, отметим их вместе.

Думаю, это будет великолепная компенсация того внимания, которое мы в КХЛ не уделили гонке Шипачева за Сергеем Мозякиным. Кстати, и Мозякин, как человек, который два десятилетия олицетворял КХЛ, да в общем-то и сборную России, тоже должен быть отмечен на матче.

Поймите, пока не начнем уважать себя и свои традиции, не добьемся уважения со стороны. А этого уважения, судя по железному занавесу, у нас сегодня нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
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