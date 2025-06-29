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Плющев о результатах драфта НХЛ: «У нас давно хромает система подготовки хоккеистов, никто не хочет этого замечать»

Владимир Плющев считает, что в России хромает система подготовки хоккеистов.

В субботу прошла церемония первого раунда драфта НХЛ‑2025. Единственный россиянин, которого выбрали в первом раунде стал вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов, он под 20‑м пиком отправился в «Коламбус». Впервые за 20 лет российских полевых игроков не выбрали в первом раунде драфта.

– Впервые с 2005 года в первом раунде драфта не выбрали ни одного полевого хоккеиста из России. Как считаете, это может свидетельствовать о систематических проблемах при подготовке хоккеистов?

– Если вспомнить последние пять драфтов и выбор наших ребят, то можно сказать, что мы не очень там выглядели. А если еще углубиться, то вопросы о подготовке наших юных хоккеистов, которые потом выходят в свет, стоят довольно давно. У нас как были проблемы с отечественными центральными нападающими и защитниками, так эти проблемы и остались.

Да и с сильными яркими нападающими у нас проблема. Система подготовки хоккеистов у нас давно хромает, просто никто не хочет этого замечать и об этом говорить. Тот факт, что в первом раунде не выбрали ни одного полевого хоккеиста, – показатель того, как у нас готовят молодняк, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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