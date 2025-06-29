Лемтюгов о 1-м раунде драфта НХЛ без защитников и форвардов из России: «Ключевую роль сыграло отсутствие международной практики. Игроков нельзя сравнить»

Николай Лемтюгов высказался о 1-м раунде драфта без полевых игроков из России.

В первом раунде драфта НХЛ-2025 был выбран только один россиянин – вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов. Его забрал «Коламбус» под общим 20-м номером. Впервые за 20 лет в первом раунде не оказалось полевых игроков из России.

Во втором и последующих раундах в общей сложности было выбрано 20 россиян.

«Я думаю, это связано с отсутствием международной практики. Это сыграло ключевую роль. Потому что одно дело, когда скауты просто подписывают готовых игроков, забирая по ходу сезона.

Другое драфт, тут надо сравнивать игроков, а их сравнить нельзя, нельзя воочию увидеть Шефера и Короткого. Поэтому американцам, наверное, проще потом подписать российских хоккеистов, чем брать сейчас, чтобы он занимал место», – сказал бывший игрок клубов КХЛ .

С 2022 года сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ. Отметим, что в 2024 году в первом раунде драфта НХЛ были выбраны 4 российских хоккеиста.