16 игроков из Беларуси были выбраны на 5 последних драфтах НХЛ. Это вдвое больше, чем за предыдущую пятилетку

Как минимум 3 белорусов выбрали на 4 драфтах НХЛ из последних 5.

На драфте-2025 были выбраны форвард Егор Бориков («Юта», 110-й номер) и два вратаря – Арсений Радьков («Монреаль », 82-й номер) и Евгений Прохоров («Баффало », 199-й).

За последние 5 лет в общей сложности были задрафтованы 16 игроков из Беларуси (2021 – 3, 2022 – 1, 2023 – 6, 2024 – 3, 2025 – 3).

Отметим, что за предыдущую пятилетку (2016 – 2020) были выбраны 8 белорусов, а за предшествующую ей (2011 – 2015) – 2.