Артюхин о пиве на стадионах: «Нужно разрешить. Менталитет у людей поменялся, неприятные моменты прекратились»
Евгений Артюхин поддерживает продажу пива на стадионах.
«Я считаю, что продажу пива на стадионах нужно разрешить. Менталитет у людей поменялся, неприятные моменты прекратились.
Болельщикам это будет приятно, но все должно быть в меру. Должна быть адекватность, ведь дети приходят на хоккей. Как по мне, это было бы здорово», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею.
Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «Пройдет опрос населения, который проводится с участием РФС, оценка результатов. Будет реальная картина ситуации»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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