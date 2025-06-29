Артюхин о пиве на стадионах: «Нужно разрешить. Менталитет у людей поменялся, неприятные моменты прекратились»

Евгений Артюхин поддерживает продажу пива на стадионах.

«Я считаю, что продажу пива на стадионах нужно разрешить. Менталитет у людей поменялся, неприятные моменты прекратились.

Болельщикам это будет приятно, но все должно быть в меру. Должна быть адекватность, ведь дети приходят на хоккей. Как по мне, это было бы здорово», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею.

Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «Пройдет опрос населения, который проводится с участием РФС, оценка результатов. Будет реальная картина ситуации»