Куликов выбыл на 5 месяцев после операции на плече

Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев из-за серьезной травмы плеча.

34-летний российский защитник получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1).

«Сегодня утром ему сделали операцию из-за разрыва суставной губы.

В этом сезоне мы не допустим никаких кратковременных травм», – язвительно сообщил главный тренер «Флориды» Пол Морис .

Разрыв суставной губы плечевого сустава – это повреждение хрящевой ткани, которая окружает суставную впадину лопатки. Суставная губа (лабрум) играет важную роль в стабилизации плечевого сустава, увеличивая его глубину и обеспечивая более плотное прилегание головки плечевой кости к суставной впадине.

Дмитрий провел два матча в этом сезоне и не набрал результативных баллов при показатели полезности «-1». Его подробная статистика – здесь .