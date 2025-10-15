Куликов выбыл на 5 месяцев после операции на плече
34-летний российский защитник получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1).
«Сегодня утром ему сделали операцию из-за разрыва суставной губы.
В этом сезоне мы не допустим никаких кратковременных травм», – язвительно сообщил главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Разрыв суставной губы плечевого сустава – это повреждение хрящевой ткани, которая окружает суставную впадину лопатки. Суставная губа (лабрум) играет важную роль в стабилизации плечевого сустава, увеличивая его глубину и обеспечивая более плотное прилегание головки плечевой кости к суставной впадине.
Дмитрий провел два матча в этом сезоне и не набрал результативных баллов при показатели полезности «-1». Его подробная статистика – здесь.