Колобков о пиве на стадионах: «Идея разумная, поддерживаю. Это не повысит алкоголизацию населения. Ограничил бы время продажи – не во время матча, а в перерыве, до и после игры»

Павел Колобков не против продажи пива на стадионах.

«Идея вернуть пиво на стадионы разумная, я поддерживаю ее. Я не вижу прямой взаимосвязи между алкоголизацией населения и продажей пива на стадионах. Пиво – это достаточно слабоалкогольный напиток, пиво на аренах не повысит алкоголизацию.

Это часть культуры просмотра футбольных матчей во всем мире. В других странах никаких проблем из-за пива на стадионе нет. К тому же пивные компании являются основными рекламодателями во многих странах и на различных крупных турнирах, как Лига чемпионов в свое время.

Когда наши клубы вернутся на международные соревнования, придется рекламировать и пиво. В телевизионных трансляциях мы раньше видели рекламу пива, и ничего страшного.

При разрешении продажи пива на спортивных объектах я бы ограничил время продажи – то есть продавать до, в перерыве и после игры, но не во время самого матча. Такая практика есть в некоторых странах. Вариантов много», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.