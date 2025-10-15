Гавриков о матче «Лейкерс»: «Ди Каприо прошел мимо. Он такой скрытный – худи, черная кепка. Дензел Вашингтон рядом с нами сидел»

Владислав Гавриков рассказал, как встретил Леонардо Ди Каприо на матче НБА.

– Там (в Лос‑Анджелесе) полно всяких игр, концерты всякие, очень много разных мероприятий. Презентуются альбомы, артисты презентуют фильмы, то‑се. Там очень многое можно поделать.

– На «Лейкерс» ходил?

– Ходили на самые лучшие места, которые на первом ряду. Команда нам делала билеты. Там, конечно, и баскетбол смотрится вообще по‑другому.

Сидел актер Дензел Вашингтон рядом, был Леонардо Ди Каприо, он прошел мимо нас. Он такой скрытный, у него худи как кофта, черная кепка, он натянул ее и прошел: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». И так просто садился, – рассказал защитник «Рейнджерс » Гавриков .