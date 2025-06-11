Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»

Тренер вратарей «Краснодара» рассказал о советах голкипера Андрея Василевского.

– Год назад вы поспособствовали знакомству Агкацева с вратарем «Тампы» Андреем Василевским, тот дал Стасу пару советов. Что за история?

– За неделю до Суперкубка был контрольный матч с «Ростовом». Победили 3:2, но ошибки Стаса привели к пропущенным голам. Сначала неудачно отпасовал в центральную зону, соперник накрыл, перехватил и забил. Кстати, в первом туре с «Ахматом» это едва не повторилось, после чего короткий розыгрыш от ворот мы исключили.

– Вот как?

– Да, старались играть понадежнее. За счет средних и длинных передач. С таким форвардом, как Кордоба , это оправданно. Он может поставить корпус, принять мяч и развернуться либо сбросить партнеру.

– Логично.

– Но, главное, зачем испытывать судьбу, устраивая между вратарем и защитниками перепасовку, которая рано или поздно заканчивается привозом? Не случайно Луис Энрике в «ПСЖ» сразу от этого отказался – и выиграл Лигу чемпионов!

– Возвращаясь к матчу с «Ростовом»... Была у Агкацева и другая ошибка?

– Получилось как? Комличенко нанес мощный удар, Стас немножко подсел, и мяч прошел через его пальцы. Такие можно брать – просто в два касания. Первым погасил, вторым накрыл.

– Агкацев занервничал?

– Появилась неуверенность, нотки сомнения. Я это почувствовал. Вспомнил о наших супервратарях, играющих в НХЛ : Сергее Бобровском и Андрее Василевском . Подошел к Смолову , обрисовал ситуацию и спросил: «Реально выйти на кого-то из этих ребят через твоих хоккейных знакомых?»

– Что ответил?

– «Попробую». Федор дружит с Михаилом Сергачевым, который вскоре и свел с Андреем. Тот прислал несколько голосовых сообщений.

Ключевой стала фраза Василевского, одного из сильнейших вратарей в истории мирового хоккея: «Пропущенную шайбу ты уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую».

– Мудро.

– В футболе то же самое. Но вместо шайбы – мяч. Стас понял, как улучшить свою игру. Если допустил ошибку, не зацикливайся на ней, выкидывай из головы, анализировать будешь позже. А пока идет матч, думай о следующем мяче, который должен отбить, – сказал Михаил Савченко.

Тренер вратарей «Краснодара» назвал Агкацева лучшим голкипером сезона: «Стас, в отличие от Латышонка и Акинфеева, сыграл в РПЛ все 30 матчей и внес весомый вклад в чемпионство»