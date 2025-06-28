  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о выборе Андреянова на драфте НХЛ: «Наша вратарская школа – лучшая в мире. ФХР и клубы много работают, я уже 13 лет провожу занятия в своей школе»
7

Третьяк о выборе Андреянова на драфте НХЛ: «Наша вратарская школа – лучшая в мире. ФХР и клубы много работают, я уже 13 лет провожу занятия в своей школе»

Владислав Третьяк поздравил Петра Андреянова с выбором на драфте НХЛ.

18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

«На протяжении многих лет федерация и клубы много работают над улучшением игры голкиперов, во всех клубах есть тренеры вратарей, чего раньше не было.

Поэтому у нас сейчас 11 вратарей в НХЛ, плюс еще есть они в фарм-клубах. Это говорит о том, что наша вратарская школа – лучшая в мире.

Мои поздравления ему. Не секрет, что вратарь – это больше полкоманды, посмотрите на Сергея Бобровского и Андрея Василевского, играющих на высоком уровне.

Я уже сам 13 лет провожу занятия в своей школе вратарей», – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Андреянов – 6-й вратарь из России, выбранный в 1-м раунде драфта НХЛ. До него были Рябчиков, Варламов, Василевский, Самсонов и Аскаров

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoПетр Андреянов
logoФлорида
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoФХР
logoНХЛ
logoКоламбус
logoМХЛ
logoСергей Бобровский
logoЦСКА
logoКрасная Армия
ТАСС
logoТампа-Бэй
logoАндрей Василевский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Коламбус» взял Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ. Россиянин стал первым вратарем, выбранным в этом году
17сегодня, 02:00
Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы через 5 лет у нас были новые Бобровский, Василевский, Малкин, Овечкин. Мы полностью вкладываемся в детей»
1824 июня, 11:51
Третьяк о Бобровском: «Победа в плей-офф НХЛ напомнила всему миру: русская вратарская школа – сильнейшая. ФХР удалось создать среду для развития спортсменов»
919 июня, 13:05
Главные новости
Коньков о Кузнецове в НХЛ: «Игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться? Если да, тогда не вижу проблем»
211 минут назад
НХЛ введет обязательную защиту шеи для игроков, пришедших в лигу с сезона-2026/27 и позже. Для остальных она будет добровольной (The Athletic)
424 минуты назад
НХЛ запросит 2 млрд долларов с новых франшиз в случае расширения. Атланта, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин – в числе претендентов (Daily Faceoff)
3148 минут назад
«Оттава» и 37-летний Жиру не могут договориться о новом контракте. Спор идет о размере бонусов и их структуре (Пьер ЛеБрюн)
2сегодня, 12:05
Коньков о пиве на стадионах: «Совместить пиво и поход на матч – хорошая история. Его продажа – большая статья доходов»
14сегодня, 11:47
Утяшева об Овечкине: «Он несет русский дух и остается неповторимым. Замечательно, что представители России ездят по миру и бьют рекорды»
18сегодня, 11:18
«Монреаль» интересуется Кайру. У форварда «Сент-Луиса» 36+34 за 82 игры в прошлом сезоне
19сегодня, 11:02
Драфт НХЛ-2025. Сегодня пройдут раунды со 2-го по 7-й
2сегодня, 10:17
Чарльз Баркли, кинопродюсер Брукхаймер, актер Том Грин, музыкант Джордан Дэвис, рестлерша Бэйли и другие знаменитости озвучивали выбор клубов НХЛ в 1-м раунде драфта-2025
6сегодня, 10:07
Браун из «Эдмонтона» может стать свободным агентом. У форварда 39 очков за 102 матча в прошлом сезоне
5сегодня, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Нефтехимик» подписал контракт с Данилой Квартальновым на год. Соглашение с 27-летним форвардом – двустороннее
сегодня, 12:29
Таварес о новом контракте с «Торонто»: «Мы заключили взаимовыгодную сделку. Играю в прекрасном городе за потрясающую команду, у которой есть шансы на победу»
1сегодня, 11:33
Губернатор Самарской области о «Ладе»: «Ждем красивый хоккей, чтобы вся хоккейная вертикаль работала в связке. Проблем с финансированием у команды не будет»
сегодня, 10:45
Олсон получит 30 млн рублей от «Адмирала» за сезон. У форварда 54 очка за 50 матчей в чемпионате Словакии (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:30
Защитник «Юты» Сергачев об РПЛ: «У «Спартака» крутая маркетинговая кампания, часто ходим на матчи. Больше слежу за «Тоттенхэмом» в АПЛ»
3сегодня, 09:30
Соловьев подписал контракт с «Амуром» на 2 года. Экс-защитник «Авангарда» получит 35 млн рублей за следующий сезон
сегодня, 08:50
Крэйг Баттон про обмен Добсона: «Феноменальная сделка для «Монреаля». Учитывайте возраст Ноа и то, что он игрок уровня 1-й пары защитников»
3сегодня, 08:01
Сушинский об исключении «Витязя» из КХЛ: «Очень жаль. Чем больше команд, тем интереснее. Не знаю, оптимально ли число 22»
сегодня, 06:40
Глава профсоюза игроков НХЛ о продлении коллективного соглашения до 2030 года: «У нас были очень хорошие дискуссии с лигой. Не во всем мы пришли к согласию, но не было и серьезных споров»
сегодня, 06:25
Зито о продлении контракта с Беннеттом: «Сэм – особенный игрок с уникальным сочетанием мастерства и жесткости. Он стал одним из самых ярких кубковых парней в своем поколении»
1сегодня, 05:40