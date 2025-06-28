Третьяк о выборе Андреянова на драфте НХЛ: «Наша вратарская школа – лучшая в мире. ФХР и клубы много работают, я уже 13 лет провожу занятия в своей школе»
18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.
«На протяжении многих лет федерация и клубы много работают над улучшением игры голкиперов, во всех клубах есть тренеры вратарей, чего раньше не было.
Поэтому у нас сейчас 11 вратарей в НХЛ, плюс еще есть они в фарм-клубах. Это говорит о том, что наша вратарская школа – лучшая в мире.
Мои поздравления ему. Не секрет, что вратарь – это больше полкоманды, посмотрите на Сергея Бобровского и Андрея Василевского, играющих на высоком уровне.
Я уже сам 13 лет провожу занятия в своей школе вратарей», – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Андреянов – 6-й вратарь из России, выбранный в 1-м раунде драфта НХЛ. До него были Рябчиков, Варламов, Василевский, Самсонов и Аскаров