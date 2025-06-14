Артюхин о символических сборных сезона НХЛ: «Не знаю, с чем связано отсутствие Бобровского – несправедливо. «Флорида» держится в плей-офф за счет него»
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был включен в первую сборную, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский – во вторую.
«Если говорить о Никите Кучерове, то это абсолютно заслуженно. Он уже который год набирает по 100 очков в сезоне. Никита работает над собой, от сезона к сезону улучшается. Рад за этих ребят!
За Андрея Василевского тоже очень рад. Он поддерживает статус хорошего вратаря. Он доказывает, что является одним из лучших в лиге.
Я согласен с тем, что Сергей Бобровский сегодня лучший. Не знаю, с чем связано его отсутствие в символических сборных. Как по мне, то я бы включил его в этот список.
Он не только много лет доказывает это своим хоккеем, но и сейчас в плей-офф «Флорида» держится за счет него.
Мне это не очень понятно. Считаю, что это несправедливо», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.