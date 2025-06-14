Артюхин о символических сборных сезона НХЛ: «Не знаю, с чем связано отсутствие Бобровского – несправедливо. «Флорида» держится в плей-офф за счет него»

Евгений Артюхин высказался о символических сборных сезона НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был включен в первую сборную, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский – во вторую.

«Если говорить о Никите Кучерове , то это абсолютно заслуженно. Он уже который год набирает по 100 очков в сезоне. Никита работает над собой, от сезона к сезону улучшается. Рад за этих ребят!

За Андрея Василевского тоже очень рад. Он поддерживает статус хорошего вратаря. Он доказывает, что является одним из лучших в лиге.

Я согласен с тем, что Сергей Бобровский сегодня лучший. Не знаю, с чем связано его отсутствие в символических сборных. Как по мне, то я бы включил его в этот список.

Он не только много лет доказывает это своим хоккеем, но и сейчас в плей-офф «Флорида » держится за счет него.

Мне это не очень понятно. Считаю, что это несправедливо», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин .