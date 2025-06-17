Сидни Кросби: «Большая честь войти в число первых игроков Канады на ОИ-2026 вместе с Маккинноном, Макаром, Макдэвидом, Пойнтом и Райнхартом. Они невероятные хоккеисты, лидеры»

Сидни Кросби высказался о попадании в состав Канады на Олимпиаду-2026.

Ранее сборная назвала первых хоккеистов для участия в турнире. В состав вошли Кэйл Макар , Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон , Коннор Макдэвид , Брэйден Пойнт и Сэм Райнхарт.

«Для меня большая честь войти в число первых шести игроков сборной Канады на Олимпиаду-2026 вместе с Нэтаном, Кэйлом, Коннором, Брэйденом и Сэмом, поскольку все пятеро – невероятные игроки и лидеры.

Я благодарен за возможность представлять Канаду на Олимпиаде, знаю, какую гордость испытываешь, когда у тебя есть возможность носить джерси с кленовым листом на международной арене», – сказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби.

Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Макар, Пойнт и Райнхарт – первые хоккеисты в составе Канады на Олимпиаду-2026