Дубас опроверг слухи о переговорах об обмене Кросби с «Колорадо» и «Ютой»: «Надеемся, что «Питтсбург» снова будет претендовать на Кубок Стэнли с Сидом в составе»

Генменеджер «Питтсбурга» опроверг слухи о переговорах об обмене Сидни Кросби.

Ранее журналист Роб Райнхарт сообщил , что «Питтсбург» ведет переговоры с «Колорадо» и «Ютой» об обмене капитана.

«Нет никаких изменений. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы вернуть «Питтсбургу» статус претендента на победу в Кубке Стэнли.

Мы надеемся, что сможем это сделать, пока Сид будет в составе команды», – сказал Кайл Дубас.

Действующий контракт 37-летнего канадского форварда с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2026/27. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли вместе с клубом (2009, 2016, 2017).