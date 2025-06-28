Дубас опроверг слухи о переговорах об обмене Кросби с «Колорадо» и «Ютой»: «Надеемся, что «Питтсбург» снова будет претендовать на Кубок Стэнли с Сидом в составе»
Генменеджер «Питтсбурга» опроверг слухи о переговорах об обмене Сидни Кросби.
Ранее журналист Роб Райнхарт сообщил, что «Питтсбург» ведет переговоры с «Колорадо» и «Ютой» об обмене капитана.
«Нет никаких изменений. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы вернуть «Питтсбургу» статус претендента на победу в Кубке Стэнли.
Мы надеемся, что сможем это сделать, пока Сид будет в составе команды», – сказал Кайл Дубас.
Действующий контракт 37-летнего канадского форварда с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2026/27. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли вместе с клубом (2009, 2016, 2017).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть журналиста Уэса Кросби
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