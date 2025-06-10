Беттмэн о налогах в НХЛ: «Когда клубы из Флориды играли не очень хорошо – так было 17 лет – никто ничего говорил. Высокие налоги в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке – будем субсидировать команды?»

Гэри Беттмэн поделился мыслями о ситуации с налоговым неравенством в НХЛ.

Клубы из штата Флорида в шестой раз подряд выступают в финале Кубка Стэнли – по три выхода «Тампы» и «Флориды».

«Когда команды из Флориды играли не очень хорошо – а так было около 17 лет – никто про это ничего говорил.

Когда вы играли, то сидели ли с налоговой таблицей? Нет, вы хотели перейти в хорошую организацию, в место, где хотели жить, где хотели растить детей и отправить их в школу.

Вы хотели играть на первоклассной арене с первоклассным тренировочным центром, с владельцем, организацией, генеральным менеджером и тренером, с которыми вам было комфортно. И вы хотели иметь хороших партнеров по команде, чтобы у вас был шанс победить. Вот что мотивирует.

Могут ли налоги быть небольшим фактором, если все бы остальное было бы равным? Полагаю, но это не так.

Кстати, государственные налоги высокие в Лос-Анджелесе, высокие в Нью-Йорке. Что мы будем делать, субсидировать эти команды?» – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в студии TNT, в которой находился бывший хоккеист Пол Биссоннетт.

Профсоюз игроков НХЛ не считает, что разница в местных налогах влияет на ситуацию в лиге. У клубов с 0% 8 выходов в финал Кубка Стэнли с 2020 года

НХЛ не будет касаться темы налогового неравенства в новом коллективном соглашении, сообщил Дэйли: «Дисбаланс всегда существовал»