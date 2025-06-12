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В Атланте одобрили строительство арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 млрд долларов под команду НХЛ

В Атланте собираются построить стадион для команды НХЛ.

Комиссия округа Форсайт одобрила соглашение по строительству многофункциональной арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 миллиарда долларов, готовой к проведению матчей НХЛ.

Согласно планам, вокруг арены будут расположены торговые, жилые, гостиничные и развлекательные помещения.

«Это голосование знаменует собой важный шаг на пути к воплощению в жизнь этого грандиозного проекта. Наша команда полна энергии как никогда, поскольку мы готовимся к встрече с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить возможное расширение.

Мы как никогда близки к тому, чтобы вернуть хоккей НХЛ в наш регион. Спасибо всем, кто поверил в наше видение. Хоккей должен быть в Джорджии», – сказал потенциальный владелец «Атланты» Вернон Краузе.

На вопрос о том, будет ли арена построена без команды, Краузе ответил: «Нет. Мы построим арену только в том случае, если нам предоставят франшизу в НХЛ».

Чиновники и застройщики подчеркнули, что налогоплательщики не будут нести финансовое бремя, связанное с проектом. 

Согласно текущему предложению, финансирование будет осуществляться за счет налогов на недвижимость, полученных в результате застройки на этом участке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fox 5 Atlanta
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