«Торонто» предлагал Таваресу контракт на 3 года с кэпхитом менее 4 млн долларов. Переговоры остаются в тупике (Дэвид Паньотта)

«Торонто» предлагал Джону Таваресу контракт на 3 года с кэпхитом менее 4 млн.

Об этом сообщил инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. По его сведениям, переговоры между сторонами остаются в тупике.

«Стороны совсем не близки к сделке. Такие предложения делу не помогут. Посмотрим, как будут развиваться события далее», – написал Паньотта.

Действующее соглашение 34-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11 млн долларов рассчитано до 30 июня текущего года.

Канадец, выступающий за «Лифс» с 2018 года, может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».

«Торонто» и Таварес не близки к подписанию нового контракта. Форвард хочет зарплату более 5 млн долларов в год (Пьер ЛеБрюн)