«Адмирал» получил Коледова и денежную компенсацию от «Авангарда» в обмен на права на Степанова

«Авангард» обменял защитника Павла Коледова в «Адмирал».

Взамен омский клуб получил спортивные права на нападающего Егора Степанова. Дальневосточный клуб также получит денежную компенсацию.

Павел Коледов провел 64 матча за «Авангард » в минувшей регулярке и набрал 11 (1+10) очков при полезности «плюс 2». В активе защитника также 1 передача в 13 играх плей-офф при полезности «плюс 2».

Егор Степанов отметился 11 (5+6) баллами в 51 матче регулярного чемпионата-2024/25. Нападающий также провел 1 игру в плей-офф.