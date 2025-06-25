«Адмирал» получил Коледова и денежную компенсацию от «Авангарда» в обмен на права на Степанова
«Авангард» обменял защитника Павла Коледова в «Адмирал».
Взамен омский клуб получил спортивные права на нападающего Егора Степанова. Дальневосточный клуб также получит денежную компенсацию.
Павел Коледов провел 64 матча за «Авангард» в минувшей регулярке и набрал 11 (1+10) очков при полезности «плюс 2». В активе защитника также 1 передача в 13 играх плей-офф при полезности «плюс 2».
Егор Степанов отметился 11 (5+6) баллами в 51 матче регулярного чемпионата-2024/25. Нападающий также провел 1 игру в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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