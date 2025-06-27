Сушинский о новом контракте Миронова со «Спартаком»: «Не думаю, что есть обиды на «Динамо». Это чисто бизнес»

Максим Сушинский прокомментировал решение Андрея Миронова остаться в «Спартаке».

В пятницу «Спартак» объявил о продлении контракта с Мироновым на 3 года.

– Можно сказать, что новым контрактом со «Спартаком» Андрей Миронов полностью закрыл себе дорогу в московское «Динамо»?

– Он сейчас получил лучшее предложение из «Спартака», мне кажется, если бы «Динамо» хотело видеть у себя Андрея, нужно было тоже делать такое же хорошее предложение. У хоккеиста век короткий. Нужно успеть не только поиграть в хоккей, но и заработать финансовую подушку безопасности.

Думаю, что на это он полагался, а не на какие‑то обиды на «Динамо». Это чисто бизнес. Это жизнь, миграция игроков будет всегда. Иногда бывает, что у нас не ценят игроков, которые находятся у тебя под носом и являются воспитанниками клуба.

– Многие болельщики «Динамо» считают, что Андрей сделал неправильный выбор, заключив контракт со «Спартаком», который является принципиальным соперником «бело‑голубых».

– Конечно, весь вопрос в условиях контракта. Не думаю, что у Миронова есть изжога на болельщиков «Динамо», – сказал бывший хоккеист сборной России.

В прошлом сезоне Миронов провел за «Спартак» 62 матча в регулярном чемпионате и плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 31 (8+23) очко.