  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о Рашевском: «Он мог стать лидером «Динамо», но повторяет ошибку Миронова. Политику «Авангарда» не понимаю – какой смысл ради этого отдавать Буше?»
31

Давыдов о Рашевском: «Он мог стать лидером «Динамо», но повторяет ошибку Миронова. Политику «Авангарда» не понимаю – какой смысл ради этого отдавать Буше?»

Виталий Давыдов назвал ошибкой желание Дмитрия Рашевского уйти из «Динамо».

– Вашего воспитанника форварда Рашевского, который стал ограниченно свободным агентом, пытается переманить «Авангард». Проблема?

Рашевский – талантливый нападающий, в «Динамо» к 24 годам постепенно выходил на ведущие роли. Мне казалось, что в предстоящем сезоне, учитывая возможные перестановки, вполне мог стать лидером команды.

А теперь все под большим вопросом. Понятно, что всем хочется заработать. Но в Омске – другой тренер, другие партнеры, другое отношение к человеку из чужого клуба, который пришел на большие деньги. Подводных камней много. И все они могут нарушить ход карьеры.

– То есть решение Рашевского воспринимаете как сомнительное?

– Наши болельщики таких переходов не любят. Молодые хоккеисты часто гонятся за длинным рублем, но не могут просчитать свои поступки даже на шаг-два вперед.

Тут для меня самый свежий пример – Андрей Миронов. Как воспитанник «Динамо», он мне дорог. Но вы посмотрите, какой сезон он провел в «Спартаке» – мягко говоря, невнятный. А самое главное, что мог быть «динамовцем» на всю карьеру, что обязательно повлияло бы на его жизнь после хоккея, в том числе в плане работы.

Я так понимаю, что Рашевский повторяет ошибку Миронова. Но еще есть время ее исправить. 

– Политику Омска в данном вопросе понимаете?

– Нет, не понимаю. Какой смысл отдавать в «Автомобилист» своего многолетнего лидера атаки Буше, чтобы утащить чуть ли не на такие же условия Рашевского?

Меня удивляет, что у нас во многих клубах прохладное отношение к своим воспитанникам. Тот же Омск в последние годы в порядке в МХЛ, там растут нападающие. Столько громких слов о подготовке молодых там было сказано, но «Авангард» делает ставку или на легионеров, или на тех, кого удается перекупить со стороны. Как говорится, деньги сегодня есть – и поехали. А завтра – хоть трава не расти. Недальновидный подход! – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКХЛ
logoДмитрий Рашевский
logoАвангард
logoМХЛ
logoСпартак
logoРид Буше
logoДинамо Москва
деньги
logoАндрей Миронов
logoВиталий Давыдов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рашевский может уехать в НХЛ, если «Динамо» обменяет его в «Металлург», повторив предложение «Авангарда». У форварда есть предложение от «Виннипега» (Михаил Зислис)
41вчера, 04:45
«Динамо» повторит оффер-шит «Авангарда» Рашевскому – 195 млн рублей за 3 года – и обменяет форварда в «Металлург» на компенсацию (Михаил Зислис)
278 июня, 20:21
Агент Рашевского об оффер-шите «Авангарда»: «Если бы «Динамо» предложило те же условия – мы бы согласились. Ориентируемся на рынок и на контракты, которые есть в клубе»
117 июня, 14:58
«Авангард» предложил Рашевскому 65 млн рублей за сезон, контракт – на 3 года. «Динамо» давало 40 млн рублей (Артур Хайруллин)
327 июня, 11:23
«Авангард» сделал оффер-шит Рашевскому. Форвард «Динамо» принял контрактное предложение омичей
267 июня, 10:14
Главные новости
Губерниев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Там есть прекрасные люди. Я, например. Александру не нужно обращать внимание на всякое говно»
1239 минут назад
Глазов о Захаркине в СКА: «Не думаю, что начнется двойная игра. Ларионов не позволит ему мешать, после работы в «Торпедо» он хочет доказать, что ему не зря присвоили прозвище Профессор»
357 минут назад
Быков о Захаркине в СКА: «Игорь – очень опытный специалист. Он настоящий профессор. Мне было очень комфортно с ним работать»
5сегодня, 17:28
ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)
67сегодня, 16:48
Максим Рыбин: «Не думал, что Ротенберга уберут из СКА, у него был контракт. Неожиданно, что Ларионов зашел вместо него. Посмотрим, что он покажет»
6сегодня, 16:41
Роднина об Овечкине в списке «Миротворца»: «В нашем ряду прибыло. Любой россиянин, который имеет свою позицию и представляет интересы России, давно там находится»
4сегодня, 16:30
«Локомотив» и Никитин расторгли контракт. Клуб выиграл Кубок Гагарина-2025 под руководством тренера (ТАСС)
100сегодня, 16:16
Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками
8сегодня, 15:56
Хатсон выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Защитник «Монреаля» набрал 66 очков в 82 играх регулярки
17сегодня, 15:28
Александр Тихонов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Всех националистов давно пора вычистить. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил – вот мы и расхлебываем до сих пор»
22сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о том, что Овечкин сыграет в «Матче года»: «Это не какое-то суперсостязание, где будут стараться, там не будет единоборств. Почему бы не порадовать болельщиков? Подготовка в НХЛ начнется только в октябре»
124 минуты назад
Актер Ярушин про фильм об Овечкине: «Когда-нибудь снимут, с какой-нибудь классной историей. Это достижение для России, что Саня побил рекорд, это круто»
2сегодня, 17:50
Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»
8сегодня, 17:42
Виноградов о кумирах: «Макдэвид. Из россиян – Кучеров. Он не такой быстрый, как Коннор, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить»
сегодня, 17:14
Свищев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Смешная бессмыслица. Украинским политикам пора перестать кричать в сторону российских спортсменов»
2сегодня, 16:59
«Ак Барс» обменяет Кошелева в «Адмирал» на 1000 рублей (Metaratings)
6сегодня, 15:40
«Динамо» и Клаэссон подпишут контракт на год. Защитник отказался от предложения «Спартака» («СЭ»)
2сегодня, 14:20
Джиошвили продлит контракт с «Динамо». Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард» («Чемпионат»)
4сегодня, 13:58
Тренер «Эдмонтона» о выборе вратаря после 1:6 от «Флориды»: «Решения пока нет. Не думаю, что у Скиннера было много шансов отбить все шайбы. Это командная ответственность»
9сегодня, 13:16
В МХЛ теперь гол будет засчитан, если шайба направлена в ворота любой частью тела кроме руки и ноги. Пас рукой будет разрешен в нейтральной зоне
5сегодня, 12:30