Давыдов о Рашевском: «Он мог стать лидером «Динамо», но повторяет ошибку Миронова. Политику «Авангарда» не понимаю – какой смысл ради этого отдавать Буше?»

Виталий Давыдов назвал ошибкой желание Дмитрия Рашевского уйти из «Динамо».

– Вашего воспитанника форварда Рашевского, который стал ограниченно свободным агентом, пытается переманить «Авангард». Проблема?

– Рашевский – талантливый нападающий, в «Динамо» к 24 годам постепенно выходил на ведущие роли. Мне казалось, что в предстоящем сезоне, учитывая возможные перестановки, вполне мог стать лидером команды.

А теперь все под большим вопросом. Понятно, что всем хочется заработать. Но в Омске – другой тренер, другие партнеры, другое отношение к человеку из чужого клуба, который пришел на большие деньги. Подводных камней много. И все они могут нарушить ход карьеры.

– То есть решение Рашевского воспринимаете как сомнительное?

– Наши болельщики таких переходов не любят. Молодые хоккеисты часто гонятся за длинным рублем, но не могут просчитать свои поступки даже на шаг-два вперед.

Тут для меня самый свежий пример – Андрей Миронов . Как воспитанник «Динамо », он мне дорог. Но вы посмотрите, какой сезон он провел в «Спартаке » – мягко говоря, невнятный. А самое главное, что мог быть «динамовцем» на всю карьеру, что обязательно повлияло бы на его жизнь после хоккея, в том числе в плане работы.

Я так понимаю, что Рашевский повторяет ошибку Миронова. Но еще есть время ее исправить.

– Политику Омска в данном вопросе понимаете?

– Нет, не понимаю. Какой смысл отдавать в «Автомобилист» своего многолетнего лидера атаки Буше , чтобы утащить чуть ли не на такие же условия Рашевского?

Меня удивляет, что у нас во многих клубах прохладное отношение к своим воспитанникам. Тот же Омск в последние годы в порядке в МХЛ, там растут нападающие. Столько громких слов о подготовке молодых там было сказано, но «Авангард» делает ставку или на легионеров, или на тех, кого удается перекупить со стороны. Как говорится, деньги сегодня есть – и поехали. А завтра – хоть трава не расти. Недальновидный подход! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.