«Монреаль» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене Добсона из «Айлендерс»

«Монреалю» и «Сент-Луису» интересен Ноа Добсон из «Айлендерс».

Ранее сообщалось , что клуб из Нью-Йорка изучают рынок на предмет обмена 25-летнего защитника, находящегося в статусе ограниченно свободного агента. Добсон хочет получать более 11 млн долларов в год.

Как сообщает журналист TSN Крис Джонстон, «Монреаль » и «Сент-Луис » входят в число клубов, ведущих переговоры с «Айлендерс » по поводу обмена Ноа Добсона .

В прошлом сезоне защитник набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ .