«Монреаль» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене Добсона из «Айлендерс»
«Монреалю» и «Сент-Луису» интересен Ноа Добсон из «Айлендерс».
Ранее сообщалось, что клуб из Нью-Йорка изучают рынок на предмет обмена 25-летнего защитника, находящегося в статусе ограниченно свободного агента. Добсон хочет получать более 11 млн долларов в год.
Как сообщает журналист TSN Крис Джонстон, «Монреаль» и «Сент-Луис» входят в число клубов, ведущих переговоры с «Айлендерс» по поводу обмена Ноа Добсона.
В прошлом сезоне защитник набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
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