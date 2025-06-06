Хэйнси о налоговых ставках: «Питтсбург», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Детройт» правили лигой 12 лет. Кросби, Малкин, Маршанд могли бы сорвать куш на рынке, но сделали выбор в пользу команды»

Рон Хэйнси считает преувеличенным для НХЛ вопрос разницы в местных налогах.

Начиная с 2020 года команды из штатов США с нулевой ставкой местного подоходного налога не пропускают финал Кубка Стэнли.

За это время «Тампа» и «Флорида» (обе команды представляют штат Флорида) выходили в финал по 3 раза, еще по разу до решающей серии дошли «Вегас» (Невада) и «Даллас» (Техас).

В лиге есть еще 2 команды, представляющие такие штаты. Это «Нэшвилл» (Теннесси) и «Сиэтл» (Вашингтон).

«С 2008 по 2020 год, кто правил этой лигой? «Питтсбург », «Чикаго », «Лос-Анджелес», «Детройт » – пусть и ненадолго. «Бостон ». Конечно, Брэд Маршанд, Патрис Бержерон и Здено Хара могли бы заработать больше где-то в другом месте. Но они остались. Они сделали выбор в пользу команды.

Они были сильной командой. Не раз выходили в финал. «Питтсбург» – я уверен, Сид [Кросби], Евгений Малкин или Крис Летанг тоже могли бы сорвать куш на рынке. Но они провели всю карьеру в одной команде.

Почему? Хорошая команда, комфортная жизнь, не хотели переезжать. Та же история в «Лос-Анджелесе ». Что у всех этих команд общего? У них совсем другая налоговая ситуация по сравнению с «Флоридой», правда?

Это продолжалось 12 лет. А теперь мы имеем шесть лет подряд – «Тампа», «Тампа», «Тампа», «Флорида», «Флорида», «Флорида». Если опираться на предыдущие 12 лет, может, стоит просто подождать еще шесть, чтобы понять, есть ли вообще проблема?

Это же то же самое, что происходило 12 лет до этого – с другими командами. Это действительно проблема? Не уверен. Разве кто-то вправе ожидать, что «Флорида» и «Тампа» всегда в этой точке цикла?» – приводит Sportsnet слова помощника директора Ассоциации игроков НХЛ Рона Хэйнси.