Рашевский об уходе из «Динамо»: «Клуб вырастил меня, дал путевку в большой хоккей. Но нужно что‑то менять, чтобы развиваться. Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника»

Дмитрий Рашевский прокомментировал переход из «Динамо» в «Авангард».

«Уважаемые болельщики ХК «Динамо »! Обстоятельства в жизни иногда складываются так, что нужно принять очень непростое решение. Это решение далось мне очень нелегко.

Клуб «Динамо» вырастил меня, дал мне путевку в большой хоккей, я этого никогда не забуду. Но наступает момент, когда нужно что‑то менять, чтобы развиваться дальше в плане профессионализма.

Я очень благодарен болельщикам «Динамо» за ту поддержку и любовь, которую чувствовал на протяжении всего времени пребывания в клубе.

Я благодарен тренерам и всем сотрудникам клуба за все, что вы сделали для меня. Благодаря вашему профессионализму и помощи я смог достичь многих успехов и преодолеть множество трудностей.

Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, с кем делил победы и поражения. Всем‑всем огромное спасибо!

Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника в другом клубе. Желаю ХК «Динамо» дальнейших успехов и процветания!» – написал Рашевский в соцсетях.