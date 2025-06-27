Рашевский об уходе из «Динамо»: «Клуб вырастил меня, дал путевку в большой хоккей. Но нужно что‑то менять, чтобы развиваться. Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника»
«Уважаемые болельщики ХК «Динамо»! Обстоятельства в жизни иногда складываются так, что нужно принять очень непростое решение. Это решение далось мне очень нелегко.
Клуб «Динамо» вырастил меня, дал мне путевку в большой хоккей, я этого никогда не забуду. Но наступает момент, когда нужно что‑то менять, чтобы развиваться дальше в плане профессионализма.
Я очень благодарен болельщикам «Динамо» за ту поддержку и любовь, которую чувствовал на протяжении всего времени пребывания в клубе.
Я благодарен тренерам и всем сотрудникам клуба за все, что вы сделали для меня. Благодаря вашему профессионализму и помощи я смог достичь многих успехов и преодолеть множество трудностей.
Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, с кем делил победы и поражения. Всем‑всем огромное спасибо!
Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника в другом клубе. Желаю ХК «Динамо» дальнейших успехов и процветания!» – написал Рашевский в соцсетях.